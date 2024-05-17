Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию

«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — говорится в сообщении.
Вместе с тем президент с интересом относится к предложению об участии в саммите G7, который пройдет в Италии, вопрос о его поездке на это мероприятие обсуждается, сказали в администрации.
Швейцария проведет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой «формуле мира» будет идти речь на саммите в Швейцарии.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.