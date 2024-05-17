В США одобрили законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю

В поддержку документа высказались 224 конгрессмена, в то время как 187 проголосовали против. Согласно тексту законопроекта, внесенного на рассмотрение республиканцами, конгрессмены «осуждают решение администрации Байдена приостановить передачу ряда вооружений Израилю». Законопроект предполагает ограничение использования бюджетных средств для Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока необходимое еврейскому государству оружие не будет доставлено.