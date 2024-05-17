Вучич высказался о резолюции ГА ООН о Сребренице словами маршала Жукова

«Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили», — сказал он. Сербский лидер отметил, что он — не маршал Жуков, а «маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны». Он также пообещал сделать все, чтобы сохранить честь Сербии.