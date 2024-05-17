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Дегтярёв высказался о назначении Демешина на пост главы Хабаровского края

Экс-губернатор поздравил нового врио главы региона и пожелал ему успехов.

Источник: РИА "Новости"

Экс-губернатор Хабаровского края, министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поздравил экс-замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина с назначением на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом бывший глава региона написал в своём Telegram-канале.

Как отметил Дегтярёв, он посетил представительство Хабаровского края при правительстве РФ сразу после окончания первого рабочего дня на министерском посту. Там состоялась встреча с новым врио, на которой стороны обсудили ситуацию в регионе.

«Мы знаем друг друга давно, ещё со времён учёбы в “школе губернаторов”. Многие проекты в крае начинались на глазах у Дмитрия Викторовича, многие из них мы обсуждали, находясь на прежних должностях. Желаю успеха Дмитрию Викторовичу и всему Хабаровскому краю и его жителям! Увидимся на хабаровской земле! И не раз», — отметил бывший губернатор.

Также Дегтярёв подчеркнул, что несмотря на кадровые перестановки, и он, и Демешин остаются в одной команде, поскольку продолжают работать на благо России под руководством президента Владимира Путина.