Дегтярёв высказался о назначении Демешина на пост главы Хабаровского края

«Мы знаем друг друга давно, ещё со времён учёбы в “школе губернаторов”. Многие проекты в крае начинались на глазах у Дмитрия Викторовича, многие из них мы обсуждали, находясь на прежних должностях. Желаю успеха Дмитрию Викторовичу и всему Хабаровскому краю и его жителям! Увидимся на хабаровской земле! И не раз», — отметил бывший губернатор.