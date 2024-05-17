Россия и Китай на высшем уровне договорились развивать Большой Уссурийский остров

— Подписанное в Пекине соглашение о развитии Большого Уссурийского ждали два десятка лет. В 2004 году РФ и КНР договорились о принципе «Один остров — две страны». Западная половина острова — китайская, называется Хэйсяцзы дао. Восточная — наш Большой Уссурийский. Долгое время не получалось синхронизировать подходы. Для Китая остров имеет важное значение: 24 мая 2016 года сюда даже приезжал председатель КНР Си Цзинпин, — рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.