Россия и Китай на высшем уровне договорились развивать Большой Уссурийский остров

В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Китайскую Народную Республику руководство двух стран договорилось о совместном развитии острова Большой Уссурийский, который с 2008 года между собой делят два государства. Идейную концепцию проекта подписали глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и глава Госкомитета по развитию и реформе КНР Чжэн Шаньцзе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Подписанное в Пекине соглашение о развитии Большого Уссурийского ждали два десятка лет. В 2004 году РФ и КНР договорились о принципе «Один остров — две страны». Западная половина острова — китайская, называется Хэйсяцзы дао. Восточная — наш Большой Уссурийский. Долгое время не получалось синхронизировать подходы. Для Китая остров имеет важное значение: 24 мая 2016 года сюда даже приезжал председатель КНР Си Цзинпин, — рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Также он добавил, что западная часть острова считается самой восточной точкой КНР. Значимый факт для самой ориентальной державы мира и сильный магнит для туристов. На острове построят новый пункт пропуска через госграницу, также получат развитие транспортно-логистическая инфраструктура, туризм и рекреация. Детальный план реализации концепции представят в сентябре во Владивостоке на ВЭФ.
Стороны решили развивать на совместной территории проекты по защите окружающей среды, выращиванию уникальных сельскохозяйственных культур, целебных растений; создать центр международного сотрудничества, построить отели и туристско-рекреационный комплекс.