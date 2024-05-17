В Прикамье простились с награждённым посмертно участником СВО Щелконоговым

Церемония прощания с награждённым посмертно орденом Мужества участником СВО Александром Щелконоговым состоялась в Поедугинском доме культуры, сообщила администрация Суксунского округа.
Похороны прошли 16 мая.
«Орден Мужества Александру Щелконогову присвоили за самоотверженность и отвагу, проявленные во время выполнения боевого долга», — рассказали в администрации.
Награду передали родным погибшего в СВО во время прощания.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что на 16 мая была запланирована церемония прощания с погибшим в СВО командиром отделения Николаем Гавшиным. Он жил в Верещагинском округе. Родился в 1986 году в Удмуртии. В зону спецоперации отправился, заключив контракт.