Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса

«Председатель Си и президент Путин снова встретились в Чжуннаньхае и провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису», — написала дипломат в своем аккаунте в соцсети X, опубликовав фотографию лидеров.
Она добавила, что «Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса».
Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами.
После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай. Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один.