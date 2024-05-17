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Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса

ПЕКИН, 17 мая- РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Источник: © РИА Новости

«Председатель Си и президент Путин снова встретились в Чжуннаньхае и провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису», — написала дипломат в своем аккаунте в соцсети X, опубликовав фотографию лидеров.

Она добавила, что «Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса».

Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами.

После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай. Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один.