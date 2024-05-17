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Касым-Жомарту Токаеву исполнился 71 год

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву сегодня исполняется 71 год.

Источник: Официальный сайт президента Казахстана

Полиглот, дипломат и президент: все факты о Касым-Жомарте Токаеве.

В прошлом году казахстанский лидер в день своего юбилея отправился с визитом в Китай, отказавшись праздновать.

«Это принципиальная позиция президента».

сообщал пресс-секретарь Руслан Желдибай в соцсети.

Касым-Жомарт Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате (ныне Алматы) в семье писателя Кемеля Токаева и сотрудницы Алматинского педагогического института иностранных языков Турар Шабарбаевой.

У президента Казахстана необычное двойное имя. Как он сам рассказал в книге «Слово об отце», имя Касым он получил в честь своего дяди, а Жомартом его назвала мама.

Касым-Жомарт Токаев окончил гимназию № 25 имени Ильяса Есенберлина. Учился Токаев в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), окончил в 1975 году.

Глава Казахстана знает пять языков: казахский, русский, английский, китайский и французский.

Глава страны увлекается чтением художественной, политической и мемуарной литературы.

Также Токаев признался в том, что имеет привычку регулярно просматривать прессу.

«Когда я вижу хорошую статью или интервью, я делаю необходимые пометки. Если издание поднимает актуальную проблему, я даю конкретные поручения».

говорит он.

Токаев — сторонник здорового образа жизни. Он 13 лет был главой Федерации настольного тенниса Казахстана, до сих пор в хорошей форме и может потягаться с молодыми игроками.

Во время нахождения Токаева на посту Казахстана, пожалуй, главным испытанием стала Январская трагедия, в ходе которой была предпринята попытка государственного переворота.

Как заявлял глава государства, его целью стала трансформация Казахстана — отход от суперпрезидентской формы правления и наделение большей властью парламента страны. Токаев отказался от членства в партии Amanat (ранее Nur Otan). Его племянник Каныш Избастин покинул руководящие посты в крупных компаниях. Также при Токаеве своих постов лишились многие родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.