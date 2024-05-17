Делегация Иркутска договаривается в Харбине о совместных проектах с Китаем

В Харбине прошли переговоры о воплощении совместных проектов Иркутской области и Китая. Соглашение о сотрудничестве заключили еще в 2012 году. Об этом сообщает «Байкал24».
— Мы предлагаем расширение взаимодействия в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в сфере агропромышленного комплекса и поставок продовольствия, в сфере здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, спорта и туризма, — рассказал Первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Китайские партнеры заинтересованы в создании клея «Янтол», поэтому на прошедшей встрече поднимался вопрос о строительстве в провинции Хэйлунцзян завода по производству агрохимии. Для российской компании эта договоренность даст шанс выйти на международный рынок.