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Делегация Иркутска договаривается в Харбине о совместных проектах с Китаем

Соглашение о сотрудничестве было подписано еще в 2012 году.

Источник: Соцсети

В Харбине прошли переговоры о воплощении совместных проектов Иркутской области и Китая. Соглашение о сотрудничестве заключили еще в 2012 году. Об этом сообщает «Байкал24».

— Мы предлагаем расширение взаимодействия в сфере торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в сфере агропромышленного комплекса и поставок продовольствия, в сфере здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, спорта и туризма, — рассказал Первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Китайские партнеры заинтересованы в создании клея «Янтол», поэтому на прошедшей встрече поднимался вопрос о строительстве в провинции Хэйлунцзян завода по производству агрохимии. Для российской компании эта договоренность даст шанс выйти на международный рынок.