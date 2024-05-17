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Экс-глава Большого Камня получил 7 лет за злоупотребление должностными полномочиями

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая, ФедералПресс. Шкотовский районный суд вынес приговор бывшему главе Большого Камня. Александр Андрюхин признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений, с которыми связаны родственники и коллеги экс-градоначальника.

Источник: AP 2023

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем официальном телеграм-канале.

Суд установил, что с апреля 2020 года по декабрь 2021 года Андрюхин буквально отобрал у многодетных родителей Большого Камня несколько десятков участков у моря. Благодаря махинациям бывшего главы города земля на территории полуострова Ханган и бухты Ильмовая перешла его родственникам, коллегам из администрации и «другим близким лицам».

Также в ходе разбирательства было доказано, что Андрюхин влиял на своих подчиненных, чтобы они не рассматривали заявления граждан, претендующих на предоставление земли в районе села Петровка в рамках программы «Дальневосточный гектар». В результате его действий 13 заявлений так и получили ответы чиновников.

Суд признал Андрюхина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее «ФедералПресс» сообщал новые подробности в деле задержанного во Владивостоке американского солдата.