Экс-глава Большого Камня получил 7 лет за злоупотребление должностными полномочиями

Также в ходе разбирательства было доказано, что Андрюхин влиял на своих подчиненных, чтобы они не рассматривали заявления граждан, претендующих на предоставление земли в районе села Петровка в рамках программы «Дальневосточный гектар». В результате его действий 13 заявлений так и получили ответы чиновников.