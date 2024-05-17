Экс-глава Большого Камня получил 7 лет за злоупотребление должностными полномочиями

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем официальном телеграм-канале.
Суд установил, что с апреля 2020 года по декабрь 2021 года Андрюхин буквально отобрал у многодетных родителей Большого Камня несколько десятков участков у моря. Благодаря махинациям бывшего главы города земля на территории полуострова Ханган и бухты Ильмовая перешла его родственникам, коллегам из администрации и «другим близким лицам».
Также в ходе разбирательства было доказано, что Андрюхин влиял на своих подчиненных, чтобы они не рассматривали заявления граждан, претендующих на предоставление земли в районе села Петровка в рамках программы «Дальневосточный гектар». В результате его действий 13 заявлений так и получили ответы чиновников.
Суд признал Андрюхина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.
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