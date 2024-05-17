СМИ: Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу столкнулся с проблемами при попытке войти в китайский парламент для участия в переговорах президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Бывший глава Минобороны был вынужден ждать у входа, пока заминку в документах исправляли.
— Шойгу не хотели вообще пускать в Дом народных собраний, — сообщает «Коммерсант».
В материале указывается, что инцидент произошел из-за проблем с пропуском.
В Пекине состоялись переговоры президента России и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Лидеры государств пообщались тет-а-тет сначала в узком, а затем в расширенном составе. В ходе переговоров были подняты различные темы, среди них осуждение инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств. Подробности переговоров России и Китая — в материале «Вечерней Москвы».
Кроме того, российский лидер и председатель Китая подписали совместное заявление о партнерстве, а также выступили против затягивания конфликта на территории Украины и его трансформации в неконтролируемую фазу.
Путин, выступая на концерте, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и Китаем, извинился, что долго говорил при последовательном переводе.