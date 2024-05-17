СМИ: Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Пекине состоялись переговоры президента России и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Лидеры государств пообщались тет-а-тет сначала в узком, а затем в расширенном составе. В ходе переговоров были подняты различные темы, среди них осуждение инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств. Подробности переговоров России и Китая — в материале «Вечерней Москвы».