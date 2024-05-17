По мнению Скшипчака, остановить конфликт на Украине нужно любой ценой, и эта возможность находится в руках западных союзников Киева.
Спикер добавил, что никакая финансовая и военная помощь от союзников Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет, машинами попросту некому будет управлять в свете острого кадрового голода в рядах украинской армии.
Скшипчак абсолютно уверен, что Украине ни за что не удастся вернуть себе территории, на которые страна претендует в противостоянии с Россией.
«Самая большая катастрофа, которая может случиться с Украиной, — это продолжение конфликта», ― подчеркнул польский генерал.
15 мая президент Чехии Петр Павел заявил, что конфликт на Украине необходимо остановить, после чего следует начать переговоры о будущем устройстве страны. Павел подчеркнул, что «наивно» предполагать, будто Киеву удастся вернуть себе занятые РФ территории в обозримом будущем. Он добавил, что в такой ситуации необходимо быть реалистами.
Президент РФ Владимир Путин в этот же день на встрече с командующими войсками военных округов отметил, что Россия всегда стремилась и будет в дальнейшем нацелена урегулировать украинский кризис дипломатическими способами.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле заявлял, что предстоящая конференция в Швейцарии об украинском конфликте ни к чему не приведет. По его словам, Москва не видит намерения Запада честно вести переговоры по Украине. Также глава МИД РФ отметил, что швейцарская «формула по Украине» и китайский мирный план из 12 пунктов несовместимы. Лавров заявил, что Швейцария таким образом выполняет лишь заказ США и их союзников.
Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в турецком Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.