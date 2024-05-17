Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле заявлял, что предстоящая конференция в Швейцарии об украинском конфликте ни к чему не приведет. По его словам, Москва не видит намерения Запада честно вести переговоры по Украине. Также глава МИД РФ отметил, что швейцарская «формула по Украине» и китайский мирный план из 12 пунктов несовместимы. Лавров заявил, что Швейцария таким образом выполняет лишь заказ США и их союзников.