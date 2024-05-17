Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

«Убедительным свидетельством высокого авторитета президентской власти в Казахстане является всеобщая поддержка проводимого Вами курса на осуществление масштабных политических и экономических реформ, — говорится в поздравлении. — Ваши патриотизм, глубокое уважение к бесценному историческому и культурному наследию своей многонациональной страны, твердое отстаивание ее интересов на международной арене снискали заслуженное признание народа».
Глава государства выразил уверенность, что традиционно открытое и дружеское общение с казахстанским лидером будет наполняться новым конструктивным содержанием, способствовать дальнейшему поступательному развитию двусторонних отношений в духе стратегического партнерства на благо Беларуси и Казахстана.
Александр Лукашенко пожелал Касым-Жомарту Токаеву здоровья, неисчерпаемых жизненных сил и достижения намеченных целей в ответственной государственной деятельности.