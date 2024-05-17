Главные новости за 16 мая

ВЧЕРА.
Лукашенко об отношениях Беларуси и Азербайджана: у нас нет закрытых тем, мы одинаково понимаем мир и куда он движется.
Пакет международных документов подписан по итогам переговоров Лукашенко и Алиева в Азербайджане.
Отношения, проверенные временем. Разбираем первые итоги переговоров Лукашенко и Алиева в Баку.
Кочанова: Китай для Беларуси — близкий, надежный друг и добрый партнер.
Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле выросло на 7,7%.
«С флагом в сердце и с флагом в кармане». Акулович о выставке БЕЛТА «Параллельные миры» в Москве.
Высокое небо, одно на двоих… В Академии авиации вспоминали Героев Беларуси Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко.
БЕЛТА стала призером республиканского конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС.
Совет да любовь 50 лет: в Минске чествовали золотые супружеские пары.
«С коллективом не только в будни, но и в праздники». Белорус — о работе на земле и жизни в деревне.
Плата за разблокировку. Милиция предупреждает о новом виде мошенничества.
Школьники из Сирии прибыли на оздоровление в Беларусь.
Столичный общественный транспорт перешел на летний режим работы.
Замедлить темп жизни и оглянуться на себя. Пасхальный фестиваль «Радость» открылся в Минске.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Профилактика преступлений против несовершеннолетних». Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «О противодействии незаконным платежным операциям». Начало в 12.00.
Выставка «Василий Шарангович (1939−2021). Личность. Художник. Учитель», посвященная 85-летию со дня рождения народного художника, пройдет до 19 мая в Национальном художественном музее.
В Национальной библиотеке Беларуси до 21 мая пройдет фотовыставка «Живые камни Антарктиды», приуроченная к 70-летию Белорусского географического общества.
Выставка «На вес золота», организованная Музеем истории города Минска совместно с Национальным банком Республики Беларусь и коллекционером Виктором Суворовым, будет работать до 7 июля в Художественной галерее Михаила Савицкого. В экспозиции представлены памятные монеты, которые удачно дополняют фарфоровые скульптуры малых форм.
ЗАВТРА
В Республике Беларусь — День работников физической культуры и спорта.
Международный день музеев. Проводится по решению 11-й Генеральной конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 года. Впервые отмечался в 1978 году.
110 лет назад родилась Баянова Алла Николаевна, российская эстрадная певица, исполнительница русских песен и романсов, народная артистка Российской Федерации (1999). Умерла в 2011 году.
95 лет назад родился Желдаков Анатолий Владимирович, заслуженный архитектор Беларуси (1991). В 1954 году окончил Московский архитектурный институт. С 1970 года работал в институте «Белгипроприбор». Основные работы в Беларуси: минский крытый рынок «Комаровский», универсамы «Рига», «Таллин», служебно-хозяйственный корпус Совета Министров Беларуси, здания Министерства торговли и Министерства спорта и туризма и др. Умер в 2021 году.