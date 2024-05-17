У Касым-Жомарта Токаева день рождения: как он проведет этот день

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984—1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.