Военнослужащий из Иркутской области Михаил Прудников погиб в зоне СВО

В пятницу, 17 мая, состоится прощание с военнослужащим из Тулуна Михаилом Прудниковым, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.
«В армии Михаил Прудников был в должности стрелка-радиотелефониста. После увольнения в запас занимался профессиональной деятельностью», — рассказали АиФ-Иркутск в администрации.
С началом мобилизации Михаил Прудников отправился в зону боевых действий. Во время службы он проявил самоотверженность и принял решительные действия для успешного выполнения боевых задач. После этого военнослужащего наградили медалью «За боевые отличия».
В мае 2024 года в ходе боя участник военной спецоперации погиб. В сердцах родных он останется добрым, ответственным и отзывчивым человеком. Сегодня в Тулуне соберутся близкие, товарищи, сотрудники администрации, чтобы проводить погибшего бойца в последний путь.