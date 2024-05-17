Военнослужащий из Иркутской области Михаил Прудников погиб в зоне СВО

В мае 2024 года в ходе боя участник военной спецоперации погиб. В сердцах родных он останется добрым, ответственным и отзывчивым человеком. Сегодня в Тулуне соберутся близкие, товарищи, сотрудники администрации, чтобы проводить погибшего бойца в последний путь.