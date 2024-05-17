Остин
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска

Он возглавил департамент, которым ранее руководил Артём Скатов.

Источник: Соцсети

Заместителем мэра Новосибирска назначен Евгения Попантонопуло, с 2021 года возглавлявший Центр цифровой трансформации Новосибирской области. Об этом в пятницу, 17 мая в своём телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

По словам градоначальника, Попантонопуло будет курировать работу департамента информационной политики, департамента связи и информатизации. Ранее в команде мэра Локтя этим занимался Артём Скатов.

Новый вице-мэр родился в 1983 году в Новосибирске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»..

В 2014 году получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. С 2021 года руководил ГКУ НСО «Центр цифровой трансформации Новосибирской области».

«Принимая решение о назначении, я учитывал его профессиональный опыт, нацеленность на результат и желание сделать Новосибирск более комфортным и удобным городом», — прокомментировал назначение Попантонопуло мэр Кудрявцев.

В околополитических тг-каналах Новосибирска также прогнозируют скорое назначение замминистра промышленности и развития предпринимательства региона Максима Останина на одну из должностей в мэрии Новосибирска.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэрию Новосибирска покидает руководитель правового департамента Маргарита Маслова.