Евгений Попантонопуло стал вице-мэром Новосибирска

Заместителем мэра Новосибирска назначен Евгения Попантонопуло, с 2021 года возглавлявший Центр цифровой трансформации Новосибирской области. Об этом в пятницу, 17 мая в своём телеграм-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.
По словам градоначальника, Попантонопуло будет курировать работу департамента информационной политики, департамента связи и информатизации. Ранее в команде мэра Локтя этим занимался Артём Скатов.
Новый вице-мэр родился в 1983 году в Новосибирске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики по специальности «программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»..
В 2014 году получил второе высшее образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».
«Принимая решение о назначении, я учитывал его профессиональный опыт, нацеленность на результат и желание сделать Новосибирск более комфортным и удобным городом», — прокомментировал назначение Попантонопуло мэр Кудрявцев.
В околополитических тг-каналах Новосибирска также прогнозируют скорое назначение замминистра промышленности и развития предпринимательства региона Максима Останина на одну из должностей в мэрии Новосибирска.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэрию Новосибирска покидает руководитель правового департамента Маргарита Маслова.