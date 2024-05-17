Правительство выделило более 2,4 млрд тенге на капремонт теплосетей Риддера

«Учитывая неотложную срочность необходимых работ, Правительство РК выделило из резерва более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт тепловых сетей КГП на ПХВ “Водоканал” города Риддер. Это позволит снизить их износ до приемлемых показателей и обеспечить готовность к зимнему периоду. Работами будет охвачено более 50 участков».