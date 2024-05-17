Лукашенко: Беларусь всегда открыта для норвежских друзей

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с национальным праздником — Днем Конституции, текст опубликовала пресс-служба главы государства.
Лукашенко отметил, что страны объединяет забота о своих гражданах, стремление к миру и созиданию, сосуществование в согласии с соседями. Возобновление основанного на таком фундаменте двустороннего диалога соответствует интересам населения обоих государств, в первую очередь заинтересованности в укреплении стабильности в регионе.
«Наши двери всегда будут открыты для норвежских друзей», — подчеркнул президент Беларуси.
Он пожелал жителям Норвегии мира, счастья и дальнейших успехов.
Отношения Минска и Осло
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Королевством Норвегия были установлены 4 февраля 1992 года.
Норвегия не является членом ЕС, однако с 1994 года входит в Шенгенскую зону. В отношениях с Беларусью Осло придерживается общей политической линии Евросоюза и декларирует, что разделяет сходные цели с Брюсселем.
После президентских выборов в Беларуси 2020 года официальный Осло присоединился к санкциям ЕС в отношении республики.
По данным МИД Беларуси, в результате кризиса в отношениях со странами Запада сократилось количество белорусско-норвежских контактов на всех уровнях, по отдельным направлениям они полностью приостановлены.
Минск продолжает выступать за развитие конструктивных отношений со всеми международными партнерами, включая Норвегию, и призывает отказаться от конфронтационной политики, направленной против интересов народа Беларуси.
В марте текущего года президент Беларуси освободил от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Швеции и по совместительству в Норвегии Дмитрия Мирончика.