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Лукашенко: Беларусь всегда открыта для норвежских друзей

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Беларусь и Норвегия долгое время эффективно развивали гуманитарное и торгово-экономическое взаимодействие, в том числе в сферах машиностроения, пищевой промышленности, науки, спорта, об этом говорится в поздравлении по случаю Дня Конституции этой скандинавской страны.

Источник: Reuters

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народ Норвегии с национальным праздником — Днем Конституции, текст опубликовала пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что страны объединяет забота о своих гражданах, стремление к миру и созиданию, сосуществование в согласии с соседями. Возобновление основанного на таком фундаменте двустороннего диалога соответствует интересам населения обоих государств, в первую очередь заинтересованности в укреплении стабильности в регионе.

«Наши двери всегда будут открыты для норвежских друзей», — подчеркнул президент Беларуси.

Он пожелал жителям Норвегии мира, счастья и дальнейших успехов.

Отношения Минска и Осло

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Королевством Норвегия были установлены 4 февраля 1992 года.

Норвегия не является членом ЕС, однако с 1994 года входит в Шенгенскую зону. В отношениях с Беларусью Осло придерживается общей политической линии Евросоюза и декларирует, что разделяет сходные цели с Брюсселем.

После президентских выборов в Беларуси 2020 года официальный Осло присоединился к санкциям ЕС в отношении республики.

По данным МИД Беларуси, в результате кризиса в отношениях со странами Запада сократилось количество белорусско-норвежских контактов на всех уровнях, по отдельным направлениям они полностью приостановлены.

Минск продолжает выступать за развитие конструктивных отношений со всеми международными партнерами, включая Норвегию, и призывает отказаться от конфронтационной политики, направленной против интересов народа Беларуси.

В марте текущего года президент Беларуси освободил от занимаемой должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Швеции и по совместительству в Норвегии Дмитрия Мирончика.

Лукашенко Александр