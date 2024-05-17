Лукашенко: Беларусь всегда открыта для норвежских друзей

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Беларусь и Норвегия долгое время эффективно развивали гуманитарное и торгово-экономическое взаимодействие, в том числе в сферах машиностроения, пищевой промышленности, науки, спорта, об этом говорится в поздравлении по случаю Дня Конституции этой скандинавской страны.