В США заявили, что F-16 на Украине будут гореть

«F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, — это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника. И когда этот момент наступит, это действительно будет означать конец способности Украины поддерживать эту войну, потому что в этот момент они поймут, что надежды нет. Никто им не поможет, все потеряно», — сказал Риттер.