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В США заявили, что F-16 на Украине будут гореть

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Истребители F-16 будут гореть не хуже другой разрекламированной западной техники, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

Источник: Reuters

«F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, — это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника. И когда этот момент наступит, это действительно будет означать конец способности Украины поддерживать эту войну, потому что в этот момент они поймут, что надежды нет. Никто им не поможет, все потеряно», — сказал Риттер.

Он подчеркнул, что если эти истребители когда-нибудь и дойдут до Украины, то не окажут существенного влияния на ход конфликта — «их взорвут на земле, их собьют в воздухе, это не сможет изменить исход».