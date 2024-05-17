Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Харбине

Памятник советским воинам на площади Хунбо установлен 7 ноября 1945 года. На монументе на русском языке выгравировано: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Союза Советских Социалистических Республик», на другой плите на китайском языке — «Вечная память героям Советской армии, погибшим в боях за освобождение северо-восточного Китая». На обратной стороне памятника на отдельной плите выгравировано на русском и китайском языках: «Командование Советской армии установило этот памятник в день 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в память о воинах Красной армии, погибших в боях против японского милитаризма. 1945. 7 ноября».