Путин приехал на церемонию открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине

Выставка открывается в пятницу в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре. Как ожидается, президент выступит на церемонии открытия и осмотрит представленную экспозицию.
Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно в России — на площадке промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге, и Китае — в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине.
Свои стенды на ЭКСПО в этом году представят 16 российских регионов. В рамках российской экспозиции будут демонстрировать современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества.
Центральным мероприятием нынешнего ЭКСПО станет четвертый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, в котором, как ожидается, примут участие представители 25 российских регионов. На полях выставки будут подписаны межрегиональные соглашения.