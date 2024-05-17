Остин
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин приехал на церемонию открытия российско-китайского ЭКСПО в Харбине

ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и четвертого форума межрегионального сотрудничества в Харбине.

Источник: РИА "Новости"

Выставка открывается в пятницу в Харбинском международном конгрессно-выставочном центре. Как ожидается, президент выступит на церемонии открытия и осмотрит представленную экспозицию.

Российско-китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года поочередно в России — на площадке промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге, и Китае — в рамках международной торгово-экономической ярмарки в Харбине.

Свои стенды на ЭКСПО в этом году представят 16 российских регионов. В рамках российской экспозиции будут демонстрировать современные разработки ведущих предприятий, инициативы малого и среднего бизнеса, перспективные проекты двустороннего сотрудничества.

Также будут представлены стенды крупных российских организаций и деловых объединений, среди которых «Ростех», «Росатом», «Русал», Группа компаний «Дело», ПАО «ГАЗ», РФПИ, АСИ и РСПП.

Центральным мероприятием нынешнего ЭКСПО станет четвертый российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству, в котором, как ожидается, примут участие представители 25 российских регионов. На полях выставки будут подписаны межрегиональные соглашения.

Путин Владимир