Главное управление МВД России по Челябинской области предупреждает об ответственности за незаконное использование беспилотников

Кроме того, если вы хотите запустить беспилотный летательный аппарат весом более 250 граммов в населённом пункте, нужно получить разрешение от местного самоуправления. Если разрешения нет или нет разрешения от органов единой системы организации воздушного движения, вас могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.