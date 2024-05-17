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Главное управление МВД России по Челябинской области предупреждает об ответственности за незаконное использование беспилотников

Полиция Челябинской области напоминает, что для использования воздушного пространства беспилотным летательным аппаратом нужен план полёта и разрешение. Правила использования утверждены постановлением Правительства РФ от 11 марта 2010 года № 138.

Источник: Агентство «Москва»

Если нет документа, подтверждающего государственный учёт беспилотника, это считается административным правонарушением. За него могут оштрафовать на сумму от 2 до 2,5 тысячи рублей или лишить права управления беспилотником на срок до одного года.

Кроме того, если вы хотите запустить беспилотный летательный аппарат весом более 250 граммов в населённом пункте, нужно получить разрешение от местного самоуправления. Если разрешения нет или нет разрешения от органов единой системы организации воздушного движения, вас могут привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.