Ушаков сообщил о подробном обсуждении Украины Путиным и Си Цзиньпином

«Очень подробно [обсудили]. Это было уже в формате тет-а-тет», — сказал он журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.
Накануне, 16 мая, Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе и продлились около двух с половиной часов. По их итогам лидеры стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в которой среди прочего стороны отметили необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине.
Позже состоялась неформальная часть встречи двух лидеров, на которой также присутствовали главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и Ушаков. Помощник президента назвал эту часть самой важной.
Путин прибыл в Китай с государственным визитом 15 мая вечером по московскому времени. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и вступления в должность главы государства. Визит российского лидера продлится до 17 мая.