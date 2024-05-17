Ушаков сообщил о подробном обсуждении Украины Путиным и Си Цзиньпином

Накануне, 16 мая, Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Переговоры прошли сначала в узком, а затем в расширенном составе и продлились около двух с половиной часов. По их итогам лидеры стран приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в которой среди прочего стороны отметили необходимость прекращения шагов, способствующих затягиванию боевых действий и эскалации конфликта на Украине.