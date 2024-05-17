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Путин пригласил китайских партнеров на ВЭФ

ХАРБИН, 17 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил китайских партнеров посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре, где предложил обсудить сотрудничество с РФ, в том числе на территориях опережающего развития (ТОР).

Источник: © РИА Новости

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить китайских друзей на девятый Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке в начале сентября. Там можно будет продолжить подробное обсуждение возможностей сотрудничества с Россией в том числе на территориях опережающего социального-экономического развития, где создаются удобные преференциальные режимы для внешних инвесторов», — сказал Путин во время церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине.

Путин Владимир