Китай поможет России с развитием острова в пригороде Хабаровска

«Примечательно, что на китайской стороне находится самая восточная точка КНР. Значимый факт для самой ориентальной державы мира и потенциально сильный магнит для туристов. В недалеком будущем Хабаровск будет также близок к Китаю, как Благовещенск», — сказал Чекунков.