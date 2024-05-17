Китай поможет России с развитием острова в пригороде Хабаровска

Россия и Китай договорились о совместном развитии острова Большой Уссурийский в пригороде Хабаровска. Проект подписали главы Минвостокразвития России Алексей Чекунков и Госкомитета по развитию и реформе КНР Чжэн Шаньцзе в присутствии Президента России Владимира Путина и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Переговоры по вопросу пользования островом Большой Уссурийский длились 20 лет. В 2004 году стороны согласились на принцип «Один остров — две страны»: западная часть острова была передана под контроль Китая, восточная осталась за Россией. Теперь сотрудничество планируется вывести на новый уровень: остров станет настоящей землёй российско-китайской дружбы.
«Примечательно, что на китайской стороне находится самая восточная точка КНР. Значимый факт для самой ориентальной державы мира и потенциально сильный магнит для туристов. В недалеком будущем Хабаровск будет также близок к Китаю, как Благовещенск», — сказал Чекунков.
Первоначальный план по преображению островной территории предусматривает строительство туристических и рекреационных комплексов, центра международного сотрудничества, в том числе конгрессно-выставочные пространства, отели и креативный кластер. В число других направлений входят сотрудничество в науке, образовании, медицине, биоэкономике, цифровой экономике и IT.
Детальный план реализации концепции по развитию острова Большой Уссурийский будет представлен на IX Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года.