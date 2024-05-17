В Башкирии утвердили границы геопарка «Торатау».

Нынешний документ признает утратившим силу постановление правительства Республики Башкортостан от 5 ноября 2020 года № 688 «Об утверждении границ геопарка “Торатау” в границах муниципальных районов Гафурийский, Ишимбайский, Мелеузовский и Стерлитамакский районы Республики Башкортостан».