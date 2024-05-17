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В Башкирии утвердили границы геопарка «Торатау»

В Башкирии утвердили границы геопарка «Торатау».

Источник: Башинформ

В Башкирии утвердили границы геопарка «Торатау». Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, общая площадь геопарка составляет 2858,7 кв. километров. К документу приложена схема границ. Среди сельских поселений, входящих в состав геопарка «Торатау»:

в Ишимбайском районе — Ишеевский (западная часть границ); Макаровский (восточная часть границ); Сайрановский (южная часть границ); Урман-Бишкадакский (юго-западная часть границ); Кузяновский (юго-восточная часть границ); Арметовский; Янурусовский; Петровский;

в Гафурийском районе — Бельский (северо-западная часть границ); Буруновский; Красноусольский (северо-восточная часть границ); Мраковский (северо-западная часть границ); Ташбукановский — (северо-восточная часть границ); Табынский (северная часть границ); Утяковский; Янгискаинский;

в Стерлитамакском районе — Алатанинский (западная часть границ).

Нынешний документ признает утратившим силу постановление правительства Республики Башкортостан от 5 ноября 2020 года № 688 «Об утверждении границ геопарка “Торатау” в границах муниципальных районов Гафурийский, Ишимбайский, Мелеузовский и Стерлитамакский районы Республики Башкортостан».

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя премьер-министра правительства РБ — министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова.

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