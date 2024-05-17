В Москве задержали бывшего руководителя аппарата правительства Красноярского края Ивана Кибардина. С 2018 года он работал заместителем председателя правительства Алтайского края.
«Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — заявил собеседник ТАСС.
По неподтвержденным пока данным, чиновника задержали при получении 18 млн рублей от неизвестного лица. Он может быть фигурантом дела о мошенничестве.
Иван Кибардин родился в Красноярске, учился экономике в «Академии цветных металлов и золота». После окончания учебы он работал в Красноярском краевом комитете по управлению государственным имуществом, а затем перешел в правительство, где прошел путь от главного специалиста финансово-экономического отдела управления имущественных отношений до руководителя аппарата правительства Красноярского края. В 2018 году он уехал в Алтайский край по приглашению своего бывшего начальника, Виктора Томенко, которого выбрали губернатором.