В Москве задержали бывшего руководителя аппарата правительства Красноярского края

Иван Кибардин родился в Красноярске, учился экономике в «Академии цветных металлов и золота». После окончания учебы он работал в Красноярском краевом комитете по управлению государственным имуществом, а затем перешел в правительство, где прошел путь от главного специалиста финансово-экономического отдела управления имущественных отношений до руководителя аппарата правительства Красноярского края. В 2018 году он уехал в Алтайский край по приглашению своего бывшего начальника, Виктора Томенко, которого выбрали губернатором.