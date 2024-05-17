Экс-судья Шмидт заявил о подготовке международного ордера на его арест

«Меня никто не информировал [о подозрениях и обвинениях], хотя связь со мной не является проблемой, есть каналы, я открыт для медиа, — подчеркнул Шмидт. — На самом деле, я так и не понимаю, в чем меня обвиняют. Это как в книге Франца Кафки “Процесс”: человек не знает, в чем он виноват, но его уже обвинили».