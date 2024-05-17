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Экс-судья Шмидт заявил о подготовке международного ордера на его арест

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Укрывшийся в Белоруссии бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что уже готовится международный ордер на его арест.

Источник: БЕЛТА

«Уже готовят международный ордер о моем аресте. Уже есть указ об аресте, я получил обвинение в шпионаже», — сказал он.

Шмидт добавил, что официально не получал уведомлений или иных сообщений, хотя он открыт диалогу и доступен в соцсетях. «Я на самом деле планирую добиваться своих прав и на национальном уровне, и на международном», — добавил юрист.

17 мая Шмидт приехал к посольству Польши в Минске, чтобы передать пакет документов, который включал письма в адрес министра юстиции, генпрокурора и омбудсмена Польши с информацией о нарушении польским правительством национальных законов и международных конвенций. В посольстве документы принять отказались, поэтому экс-судья был вынужден опустить их в ящик для корреспонденции.

«Меня никто не информировал [о подозрениях и обвинениях], хотя связь со мной не является проблемой, есть каналы, я открыт для медиа, — подчеркнул Шмидт. — На самом деле, я так и не понимаю, в чем меня обвиняют. Это как в книге Франца Кафки “Процесс”: человек не знает, в чем он виноват, но его уже обвинили».

Судья Воеводского административного суда в Варшаве Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей, 6 мая на пресс-конференции в Минске заявил о намерении попросить белорусские власти предоставить ему политическое убежище и защиту. После переезда в Белоруссию на родине судья был отстранен от должности и объявлен в национальный розыск в рамках расследования дела о его возможных связях с иностранными спецслужбами. Шмидт заявлял, что в Варшаве планируют направить для его ликвидации наемных убийц, также он не исключал враждебных действий со стороны западных и украинских спецслужб. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам республики обеспечить безопасность экс-судьи.