Президент Узбекистана поздравил президента Казахстана с днем рождения

Президент Узбекистана особо отметил большой личный вклад Токаева в укрепление отношений дружбы и добрососедства Узбекистана и Казахстана, их вывода на уровень союзничества.
Также в ходе телефонного разговора лидеры двух государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества. Обсудили и ход реализации договоренностей рабочей встречи в Хиве и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.
Особое внимание было уделено формированию нового портфеля проектов торгово-экономического сотрудничества, продвижению кооперации в сфере промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, с вовлечением бизнеса и регионов. Подчеркнута важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена.