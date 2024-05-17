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Президент Узбекистана поздравил президента Казахстана с днем рождения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев 17 мая в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарт Токаева с днем рождения. Он пожелал президенту Казахстана крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому казахскому народу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Президент Узбекистана особо отметил большой личный вклад Токаева в укрепление отношений дружбы и добрососедства Узбекистана и Казахстана, их вывода на уровень союзничества.

Также в ходе телефонного разговора лидеры двух государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества. Обсудили и ход реализации договоренностей рабочей встречи в Хиве и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Особое внимание было уделено формированию нового портфеля проектов торгово-экономического сотрудничества, продвижению кооперации в сфере промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, с вовлечением бизнеса и регионов. Подчеркнута важность продолжения активного культурно-гуманитарного обмена.

Шавкат Мирзиеев