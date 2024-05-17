Президент Узбекистана поздравил президента Казахстана с днем рождения

Также в ходе телефонного разговора лидеры двух государств рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества. Обсудили и ход реализации договоренностей рабочей встречи в Хиве и график предстоящих мероприятий на высшем уровне.