Почти все муниципальные предприятия исчезнут в Екатеринбурге

Остальные муниципальные предприятия будут преобразованы в ООО. Это «Бодрость», «Бюро технической инвентаризации», «Школьно-базовая столовая № 11», «Управление капитального строительства Екатеринбурга», «Многопрофильные энергетические системы» и «Екатеринбургэнерго». Регоператор по обращению с коммунальными отходами — ЕМУП «Спецавтобаза» станет акционерным обществом. Еще три МУПа станут муниципальными бюджетными учреждениями. В их число попали «Комбинат специализированного обслуживания», «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» и «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья».