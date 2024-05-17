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Почти все муниципальные предприятия исчезнут в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга намерена к началу 2025 году оставить только три муниципальных предприятия: «Гортранс», водоканал и «Екатеринбургский метрополитен». Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, эта тройка образует естественную монополию и в изменениях не нуждается.

Остальные муниципальные предприятия будут преобразованы в ООО. Это «Бодрость», «Бюро технической инвентаризации», «Школьно-базовая столовая № 11», «Управление капитального строительства Екатеринбурга», «Многопрофильные энергетические системы» и «Екатеринбургэнерго». Регоператор по обращению с коммунальными отходами — ЕМУП «Спецавтобаза» станет акционерным обществом. Еще три МУПа станут муниципальными бюджетными учреждениями. В их число попали «Комбинат специализированного обслуживания», «Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга» и «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья».

Городская администрация избавляется от МУПов в соответствии с федеральным законодательством. Предполагалось, что ряд предприятий будут преобразованы в концессию: «Гортранс», «Горсвет», водоканал. Но в прошлом году мэрия от этих планов отказалась.