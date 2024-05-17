Экс-судья Шмидт не против получить гражданство Беларуси, сохранив польское

«Я бы хотел сохранить польское гражданство и получить белорусское, если есть такая возможность по законодательству», — также сказал Шмидт.
Шмидт пообщался с журналистами в Минске в пятницу 17 мая у посольства Польши.
Шмидт в Беларуси
В начале мая Шмидт сделал первые публичные заявления в Беларуси. Он пояснил, что находится в стране уже около недели и хочет получить политическое убежище, так как опасается преследований со стороны польских спецслужб. Кроме того, он заявил, что подает в отставку с должности судьи.
Вскоре после этого в Польше в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 130 — «участие в деятельности иностранной разведки». Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок от восьми лет или пожизненное заключение. Польский суд при этом снял со Шмидта иммунитет.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на этом фоне заявил, что в обязательном порядке рассмотрит прошение Шмидта о защите.
С момента пребывания в Беларуси Шмидт дал ряд интервью белорусским и российским государственным СМИ. Он сказал, что считает невозможным возвращение в Польшу из соображений безопасности.