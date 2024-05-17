Экс-судья Шмидт не против получить гражданство Беларуси, сохранив польское

В начале мая Шмидт сделал первые публичные заявления в Беларуси. Он пояснил, что находится в стране уже около недели и хочет получить политическое убежище, так как опасается преследований со стороны польских спецслужб. Кроме того, он заявил, что подает в отставку с должности судьи.