Беларусь разработает проект агрогородков для Азербайджана

Он отметил, что белорусская сторона пригласила в Минск коллег из Азербайджана для того, чтобы они могли изучить опыт строительства в Беларуси агрогородков, а также развития на их территории производственной базы. Бартош выразил готовность предложить Азербайджану варианты послевоенного восстановления территорий. Он уточнил, что будет дана оценка, а затем предложены варианты.