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Беларусь разработает проект агрогородков для Азербайджана

Глава Минсельхозпрода Беларуси сказал про разработку проекта агрогородков для Азербайджана.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь разработает проект агрогородков для Азербайджана. Подробности рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош, передает БелТА.

Он отметил, что белорусская сторона пригласила в Минск коллег из Азербайджана для того, чтобы они могли изучить опыт строительства в Беларуси агрогородков, а также развития на их территории производственной базы. Бартош выразил готовность предложить Азербайджану варианты послевоенного восстановления территорий. Он уточнил, что будет дана оценка, а затем предложены варианты.

— Думаю, будем проектировать свой тип агрогородка, включая в том числе производственные объекты — молочно-товарные комплексы, — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

экономика
сельское хозяйство