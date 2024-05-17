Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова министром обороны

Комментируя сравнение текущей ситуации с серединой 80-х, когда Михаил Горбачев заявлял: «Особенность плана в том, что надо совместить и масло и пушки», глава «Ростеха» назвал ее близкой. «У нас в принципе тоже нужны и масло, и пушки. Но многие директора оборонных предприятий просто не заинтересованы повышать производительность. Потому что, если он добьется сокращения расходов на производство той или иной продукции, со следующего года ему Министерство обороны поставит ту цену, которую он достиг. То есть, если он будет делать все, чтобы сэкономить, и сэкономленные средства направит на какие-то свои нужды, ему скажут — “Нет, я все это забираю”», объясняет глава «Ростеха».