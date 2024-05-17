Власти отказались комментировать слова об увольнении Любивого по собственному

После того как стало известно об увольнении Евгения Любивого из БСМП в январе 2024 года, начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков заявил, что действующий депутат горсовета Калининграда покинул свой пост по личному решению в связи с переходом на другую работу вне области. При этом сам Любивый на предварительном заседании Центрального райсуда Калининграда в конце апреля с иском к областному минздраву и Больнице скорой медицинской площади заявил, что после публикации материала «Нового Калининграда» о своём задержании на Куршской косе министерство здравоохранения увидело в экс-главвраче БСМП «недобросовестного человека» и создало приказ об увольнении, который он «в глаза не видел». Истец утверждал, что расторжение трудового договора для него стало неожиданностью.