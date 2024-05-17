В ходе личного приема глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассмотрел ряд обращений граждан

Первое обращение касается предоставления жилья ребенку-сироте в связи с достижением им совершеннолетия. В январе из областного и федерального бюджетов были выделены деньги. Муниципалитет уже приобрел на них квартиру 34,7 кв. м. в новом микрорайоне.
— В ближайшее время молодой человек справит новоселье, — отметил Алексей Логвиненко.
Два обращения связаны с ремонтом дорог.
Губернатор Василий Юрьевич Голубев выделил на дорожный ремонт Ростову в этом сезоне дополнительно 1,5 млрд рублей.
— За счет этих средств в том числе приведем в нормативное состояние почти 5,5 тыс. кв. м. дорожного полотна на путепроводе по проспекту Стачки, — сообщил глава администрации города.
Кроме того, будет заменен асфальт по улице Сельской от переулка Автомобильного до переулка Казахстанского и в переулке Казахстанском от улицы Нансена до улицы Сельской.
На ремонт этих участков предусмотрено более 30 млн рублей. Работы завершат к 1 сентября.
Жители пятиэтажки по проспекту Ставского, 50 просят признать их дом аварийным и расселить.
— Назначено обследование. Если эксперты подтвердят опасения жильцов, пятиэтажка будет расселена, — ответил Алексей Логвиненко.
Кроме того, по просьбе жителей поселка Первомайка осенью будет благоустроена детская площадка по улице 30-летия Октября, 1д-16а. Из городского бюджета на работы выделено 8,1 млн рублей.