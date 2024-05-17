В ходе личного приема глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассмотрел ряд обращений граждан

Первое обращение касается предоставления жилья ребенку-сироте в связи с достижением им совершеннолетия. В январе из областного и федерального бюджетов были выделены деньги. Муниципалитет уже приобрел на них квартиру 34,7 кв. м. в новом микрорайоне.