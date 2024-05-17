Нажми на кнопку: Минобороны Казахстана распределило бесплатные места в вузах для солдат

На заседании комиссии, на которой отбирали солдат для учебы в институтах и университетах, председательствовал вице-министр обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.
В зале заседаний за распределением наблюдали руководящий состав Вооруженных сил, представители министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии, а из регионов в онлайн режиме — командиры воинских частей и солдаты, участвовавшие в конкурсе на получение образовательных льгот.
По словам Жазыкбаева, это уже третье распределение мест среди солдат срочной воинской службы.
«С осени этого года отличившиеся в период срочной воинской службы, не только получат грант на бесплатное образование, но и стипендию».
Он добавил, что закон, подписанный президентом 6 мая, предусматривает приоритетное выделение студентам после армии мест в общежитии вуза в течение первого года обучения.
Советник министра обороны Айгуль Тулембаева напомнила, что оценки по боевой и государственно-правовой подготовке солдат в течение года отражаются на цифровой платформе «Срочники 2.0», размещенной на сайте оборонного ведомства. По аналогии с государственными образовательными грантами сертификаты отслуживших солдат выходят с QR-кодом, без возможности их фальсификации.
«Система обеспечивает прозрачность и объективность проведения отбора, поскольку распределение мест по учебным заведениям производится автоматически».
В этом году из 16 630 солдат-срочников получить высшее образование на льготных условиях решили 10 268.
Им предлагалось выбрать три вуза.
«Молодые люди в основном желали поступить в Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Astana IT University и Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова».
Между тем 990 солдат выбрали военные учебные заведения: Военный институт Сухопутных войск, Военный институт Сил воздушной обороны, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи и Академию Национальной гвардии, добавили в ведомстве.
Распределение солдат призыва «весна-2023» произошло автоматически путем нажатия кнопки «распределить места».
Списки получивших сертификаты на бесплатное обучение в высшем учебном заведении будут опубликованы в социальных сетях и направлены в вузы.