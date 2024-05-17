Нажми на кнопку: Минобороны Казахстана распределило бесплатные места в вузах для солдат

Советник министра обороны Айгуль Тулембаева напомнила, что оценки по боевой и государственно-правовой подготовке солдат в течение года отражаются на цифровой платформе «Срочники 2.0», размещенной на сайте оборонного ведомства. По аналогии с государственными образовательными грантами сертификаты отслуживших солдат выходят с QR-кодом, без возможности их фальсификации.