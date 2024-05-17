Рябков предупредил, что Россия отложит тему «красных линий» в сторону

Тезис об отмене «красных линий» прозвучал на фоне дискуссии по поводу возможной отправки западных вооруженных сил на Украину. Полемика началась после того, как президент Франции в конце февраля не исключил этого. Он пояснял, что конкретных планов нет, но следует быть ко всему готовыми. Большинство стран НАТО, включая Германию и США, заверили, что не будут посылать своих военнослужащих на Украину.