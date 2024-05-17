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Польша строит электронное заграждение на приграничных с Беларусью реках

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Польша начала строить на приграничных с Беларусью реках электронное заграждение, об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.

Источник: Twitter / Straż Graniczna

«Началось строительство электронного заграждения на реках Свислочь и Источанка на Подлясье. Это — реализация обещаний об укреплении восточной границы в связи с миграционным кризисом», — сообщает СМИ.

В эфире радиостанции также рассказали о том, что на реках начат монтаж специальных столбов, на которых планируется разместить специализированные устройства. Они, согласно плану, должны способствовать мониторингу попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Длина заграждения, согласно предварительной информации, составит порядка 47 километров.

Пятиметровый забор

Ранее стало известно о том, что Варшава планирует выделить около 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Беларусью. Об этом заявил замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик.

Заграждения на границе с Беларусью страны Евросоюза начали строить во время миграционного кризиса осенью 2021 года. Длина польского забора составляет 186 километров, высота — пять метров.

Стоимость проекта составила около 400 миллионов долларов. Заграждение оснащено камерами ночного видения, датчиками движения и другими электронными средствами слежения и сигнализации.

Варшава считает, что стена должна защитить от потока нелегальных мигрантов, однако у экологов и зоозащитников другое мнение на этот счет, поскольку часть заграждения прошла через Беловежскую пущу. Они заявляют, что забор нарушает миграционные процессы животных в заповедном лесу.

Ранее польская оппозиция высказывалась за демонтаж стены на границе после прихода к власти, но затем от данных планов было решено отказаться.