Польша строит электронное заграждение на приграничных с Беларусью реках

«Началось строительство электронного заграждения на реках Свислочь и Источанка на Подлясье. Это — реализация обещаний об укреплении восточной границы в связи с миграционным кризисом», — сообщает СМИ.
В эфире радиостанции также рассказали о том, что на реках начат монтаж специальных столбов, на которых планируется разместить специализированные устройства. Они, согласно плану, должны способствовать мониторингу попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
Длина заграждения, согласно предварительной информации, составит порядка 47 километров.
Пятиметровый забор
Ранее стало известно о том, что Варшава планирует выделить около 375 млн долларов на усиление заграждения на границе с Беларусью. Об этом заявил замминистра национальной обороны республики Цезари Томчик.
Заграждения на границе с Беларусью страны Евросоюза начали строить во время миграционного кризиса осенью 2021 года. Длина польского забора составляет 186 километров, высота — пять метров.
Стоимость проекта составила около 400 миллионов долларов. Заграждение оснащено камерами ночного видения, датчиками движения и другими электронными средствами слежения и сигнализации.
Варшава считает, что стена должна защитить от потока нелегальных мигрантов, однако у экологов и зоозащитников другое мнение на этот счет, поскольку часть заграждения прошла через Беловежскую пущу. Они заявляют, что забор нарушает миграционные процессы животных в заповедном лесу.
Ранее польская оппозиция высказывалась за демонтаж стены на границе после прихода к власти, но затем от данных планов было решено отказаться.