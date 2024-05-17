Польша строит электронное заграждение на приграничных с Беларусью реках

Варшава считает, что стена должна защитить от потока нелегальных мигрантов, однако у экологов и зоозащитников другое мнение на этот счет, поскольку часть заграждения прошла через Беловежскую пущу. Они заявляют, что забор нарушает миграционные процессы животных в заповедном лесу.