Путин поздравил Токаева с днем рождения

Владимир Путин сердечно поздравил своего казахстанского коллегу с днем рождения.
«Своей деятельностью во главе государства Вы снискали заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — указывается в телеграмме.
«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. Будем и далее совместно работать на благо братских народов России и Казахстана», — заявил президент России.
Он пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов.
Владимир Путин отметил свое 71-летие в октябре прошлого года в компании Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева.