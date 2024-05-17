Путин поздравил Токаева с днем рождения

В России, подчеркнул Путин, высоко ценят личный вклад казахстанского лидера в развитие стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.