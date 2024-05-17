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Путин поздравил Токаева с днем рождения

АСТАНА, 17 мая — Sputnik. Поздравительную телеграмму, адресованную Касым-Жомарту Токаеву, опубликовали в Кремле.

Источник: Sputnik.kz

Владимир Путин сердечно поздравил своего казахстанского коллегу с днем рождения.

«Своей деятельностью во главе государства Вы снискали заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене», — указывается в телеграмме.

В России, подчеркнул Путин, высоко ценят личный вклад казахстанского лидера в развитие стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. Будем и далее совместно работать на благо братских народов России и Казахстана», — заявил президент России.

Он пожелал Токаеву здоровья, благополучия и успехов.

Владимир Путин отметил свое 71-летие в октябре прошлого года в компании Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева.

Путин Владимир