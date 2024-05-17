Решено: еврореферендум и выборы президента в Молдове пройдут 20 октября

На референдум будет вынесен проект закона об изменении Конституции Республики Молдова, выраженный вопросом «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».
Конституцию по итогам плебисцита планируется дополнить двумя новыми параграфами, подтверждающими европейскую идентичность народа Республики Молдова и необратимость ее европейского курса. Стратегической целью страны будет объявлена евроинтеграция. Документ также предусматривает доработку Конституции новым разделом — «Интеграция в Европейский союз».
Республиканский конституционный референдум будет организован по инициативе президента Молдовы Майи Санду. Инициативу о пересмотре Основного закона подписали 46 депутатов и одобрил Конституционный суд.
Выборы президента Республики Молдова пройдут также 20 октября 2024 года. По избирательному законодательству, дата президентских выборов назначается решением Парламента не позднее, чем за 60 дней до дня выборов. Также выборы Президента организуются не позднее чем за 90 дней до истечения срока полномочий действующего Президента, но не позднее срока, установленного Конституцией.
Согласно Конституции, мандат Президента Республики Молдова длится четыре года и осуществляется со дня принесения присяги до принятия присяги вновь избранным главой государства. Нынешний президент Майя Санду приняла присягу 24 декабря 2020 года.