Решено: еврореферендум и выборы президента в Молдове пройдут 20 октября

Выборы президента Республики Молдова пройдут также 20 октября 2024 года. По избирательному законодательству, дата президентских выборов назначается решением Парламента не позднее, чем за 60 дней до дня выборов. Также выборы Президента организуются не позднее чем за 90 дней до истечения срока полномочий действующего Президента, но не позднее срока, установленного Конституцией.