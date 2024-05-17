Земли на Т3 млрд возвращены природному парку «Медеу» в Алматы

«Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994−1997 годов о выделении земельных участков. Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности», — сказано в сообщении.