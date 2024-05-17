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Земли на Т3 млрд возвращены природному парку «Медеу» в Алматы

Алматы. 17 мая. КазТАГ — Земли стоимостью Т3 млрд возвращены природному парку «Медеу» в Алматы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Источник: КазТАГ

«Прокуратура Алматы обратилась в суд о признании недействительными указанных справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков. Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку “Медеу” возвращены земли кадастровой стоимостью Т3 млрд», — говорится в сообщении в пятницу..

Сообщается, что в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га..

«Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994−1997 годов о выделении земельных участков. Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по ходатайству прокуратуры Медеуского района, обеспечившей участие в суде, за допущенные нарушения при регистрации право собственности, судом вынесены частные определения о рассмотрении вопроса ответственности виновных лиц.