Земли на Т3 млрд возвращены природному парку «Медеу» в Алматы

«Прокуратура Алматы обратилась в суд о признании недействительными указанных справок и последующих сделок по отчуждению земельных участков. Решением суда иски прокурора удовлетворены, природному парку “Медеу” возвращены земли кадастровой стоимостью Т3 млрд», — говорится в сообщении в пятницу..
Сообщается, что в 2020 году на территории природного парка частные лица зарегистрировали право собственности на 10 земельных участков площадью 35 га..
«Основанием для этого послужили архивные справки о наличии решений Горнооктябрьской сельской администрации от 1994−1997 годов о выделении земельных участков. Несмотря на то, что архивная справка не является правоустанавливающим документом, регистрирующий орган неправомерно зарегистрировал право собственности», — сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что по ходатайству прокуратуры Медеуского района, обеспечившей участие в суде, за допущенные нарушения при регистрации право собственности, судом вынесены частные определения о рассмотрении вопроса ответственности виновных лиц.