Куйвашев принял участие в открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО

Всего Свердловскую область на Восьмом Российско-Китайском ЭКСПО представляют 19 компаний, которые демонстрируют высокотехнологичную промышленную и агропромышленную продукцию. Среди них один из крупнейших производителей локомотивов, грузовых электровозов, электропоездов и путевых машин «Синара-Транспортные Машины» и производитель систем бесперебойного электропитания для железнодорожной отрасли Научно-производственный комплекс «ВИП». Высококачественные мясные и молочные продукты презентуют такие местные предприятия, такие как Ирбитский молочный завод, являющийся крупнейшим предприятием молочной промышленности на Среднем Урале, и птицефабрика «Рефтинская». Также в составе свердловской делегации крупный разработчик и производитель сотен собственных торговых марок — торгово-производственная компания «Сима-ленд».