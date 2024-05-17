Куйвашев принял участие в открытии VIII Российско-китайского ЭКСПО

Международные мероприятия открыл президент России Владимир Путин, также приветственную телеграмму направил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Торжественная церемония прошла на территории Харбинского международного конгрессно-выставочного центра. Перед представителями власти и бизнеса России и Китая выступил Владимир Путин. Его речь касалась дальнейшего развития сотрудничества с Китаем. Он отметил, что российско-китайское партнёрство напрямую способствует росту экономик двух стран, надежно обеспечивает энергетическую безопасность, стимулирует создание новых производств и высокооплачиваемых рабочих мест, повышает благосостояние и качество жизни граждан. Также Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ, готова предоставлять инвесторам льготы.
Делегация Свердловской области 17 мая принимает участие в мероприятиях первого дня ЭКСПО. В программе также — пленарное заседание Четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.
Накануне Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин, где стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в промышленной, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.
Всего Свердловскую область на Восьмом Российско-Китайском ЭКСПО представляют 19 компаний, которые демонстрируют высокотехнологичную промышленную и агропромышленную продукцию. Среди них один из крупнейших производителей локомотивов, грузовых электровозов, электропоездов и путевых машин «Синара-Транспортные Машины» и производитель систем бесперебойного электропитания для железнодорожной отрасли Научно-производственный комплекс «ВИП». Высококачественные мясные и молочные продукты презентуют такие местные предприятия, такие как Ирбитский молочный завод, являющийся крупнейшим предприятием молочной промышленности на Среднем Урале, и птицефабрика «Рефтинская». Также в составе свердловской делегации крупный разработчик и производитель сотен собственных торговых марок — торгово-производственная компания «Сима-ленд».