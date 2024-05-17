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СМИ: Запад планирует убедить Зеленского согласиться на переговоры с РФ

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. В среде западных военных начинают «осознавать» изменение ситуации на Украине и допускают, что Украине придется пойти на переговоры с Россией, пока она не открыла еще один фронт. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на французский военный источник.

Источник: РИА "Новости"

«По данным Europe 1, западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию, чтобы убедить Владимира Зеленского признать необходимость переговоров. Пока неясно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм миротворца», — утверждает радиостанция.

Europe 1 отмечает, что подразделения украинской армии в среднем на 40% недоукомплектованы личным составом и испытывают проблемы из-за дезертирства.

«Во всех бригадах не хватает 40% личного состава», — сообщил радиостанции французский военный источник. Неназванный украинский офицер подтвердил эту информацию, заявив, что ВСУ «сталкиваются с волной дезертирства среди молодых» военнослужащих. «В Киеве с нами больше не говорят о вооружениях, теперь речь о проблеме с мобилизацией», — заявил Europe 1 вернувшийся с фронта «французский военный». Идет ли речь о служащем ВС Франции или же о наемнике из «интернационального легиона» ВСУ, не уточняется.

Как сообщили ранее в Минобороны России, за сутки подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» и «Иностранного легиона», живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Волчанск, Дергачи и Липцы Харьковской области.