«По данным Europe 1, западные канцелярии готовят скоординированную дипломатическую акцию, чтобы убедить Владимира Зеленского признать необходимость переговоров. Пока неясно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм миротворца», — утверждает радиостанция.
Europe 1 отмечает, что подразделения украинской армии в среднем на 40% недоукомплектованы личным составом и испытывают проблемы из-за дезертирства.
«Во всех бригадах не хватает 40% личного состава», — сообщил радиостанции французский военный источник. Неназванный украинский офицер подтвердил эту информацию, заявив, что ВСУ «сталкиваются с волной дезертирства среди молодых» военнослужащих. «В Киеве с нами больше не говорят о вооружениях, теперь речь о проблеме с мобилизацией», — заявил Europe 1 вернувшийся с фронта «французский военный». Идет ли речь о служащем ВС Франции или же о наемнике из «интернационального легиона» ВСУ, не уточняется.
Как сообщили ранее в Минобороны России, за сутки подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» и «Иностранного легиона», живой силе и технике 125-й бригады теробороны, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Волчанск, Дергачи и Липцы Харьковской области.