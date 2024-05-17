«Во всех бригадах не хватает 40% личного состава», — сообщил радиостанции французский военный источник. Неназванный украинский офицер подтвердил эту информацию, заявив, что ВСУ «сталкиваются с волной дезертирства среди молодых» военнослужащих. «В Киеве с нами больше не говорят о вооружениях, теперь речь о проблеме с мобилизацией», — заявил Europe 1 вернувшийся с фронта «французский военный». Идет ли речь о служащем ВС Франции или же о наемнике из «интернационального легиона» ВСУ, не уточняется.