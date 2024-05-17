Ирина Влах: В 2012 году, когда Майя Санду стала министром образования, в Молдове было 102 тысячи студентов, сейчас — 42 тысячи…

В рамках проводимой нашей командой кампании «Голос народа» мы ещё раз убедились, что самой острой для людей проблемой является демографический кризис и все его производные — сокращение числа школьников и студентов, закрытие школ, больниц
Желтые человечки Санду говорят, что обеспокоены сокращением числа студентов за последние годы с 78 000 до 42 000 и винят в этом демографический кризис. Так и есть, только они забывают сказать, что этот кризис обострился как раз после их прихода к власти. Только за два последних года Молдову навсегда покинули более 120 тысяч человек, из них более 36 тысяч — молодые люди в возрасте до 34 лет.
Желтые человечки жалуются, что лишь 10 000 выпускников школ решают продолжить обучение в Молдове. Но разве режим Майи Санду оставил им выбор?! За годы правления PAS, совокупная инфляция достигла почти 50%. Многие семьи в районах едва сводят концы с концами, а о том, чтобы оплатить детям учёбу в университете и речи не идёт. Вместо того, чтобы предлагать конкретные меры и стимулировать поступление наших ребят в молдавские вузы, Майя Санду заключает соглашения с другими странами, чтобы наша молодежь легче находила сезонную работу за границей, заманивая её официальными пенсиями, которые эти государства смогут предложить нашим молодым людям. Майе Санду не нужны студенты в Молдове, которые потом будут восстанавливать страну — ей нужны гастербайтеры, которые будут высылать на родину деньги, а жёлтые человечки будут их тратить по своему усмотрению.
По статистике, если в 2014 году около 82% зачисленных в вузы студентов смогли закончить обучение, то в последние годы этот показатель снизился до 50%. Интересно, почему? Трудно поверить, что наши молодые люди не хотят получить высшее образование. Ещё как хотят! Просто бедность заставляет их бросать учёбу в Молдове и пополнять ряды уехавших.
И ещё один момент. Жёлтые человечки продолжают убеждать нас, что современная история Молдовы начинается с их прихода к власти в 2021 году и что они не имеют ничего общего с предыдущими властями; что они ни в чём не запятнаны, чисты как слеза младенца и вообще только они могут спасти эту страну. Господа PAS-овцы, у меня для вас плохие новости: до Майи Санду была Майя Санду. В 2012 году, когда Санду стала министром образования, в Молдове было 102 тысячи студентов, сегодня — 42 тысячи. Так что у этой проблемы есть имя, и это имя — Майя Санду.
В заключение я хочу обратиться к властям. Перестаньте говорить о кризисе университетского образования, потому что это во многом результат именно ваших действий. Вы лишь создаёте проблемы, но так и не научились предлагать решения. Единственное, что вы можете сделать, это уйти в отставку и освободить путь настоящим профессионалам. Профессионалам, которые способны решать проблемы, стоящие перед Молдовой, в том числе кризис университетского образования.
Ирина Влах,
Председатель «Платформы Молдова».