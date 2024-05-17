Ирина Влах: В 2012 году, когда Майя Санду стала министром образования, в Молдове было 102 тысячи студентов, сейчас — 42 тысячи…

И ещё один момент. Жёлтые человечки продолжают убеждать нас, что современная история Молдовы начинается с их прихода к власти в 2021 году и что они не имеют ничего общего с предыдущими властями; что они ни в чём не запятнаны, чисты как слеза младенца и вообще только они могут спасти эту страну. Господа PAS-овцы, у меня для вас плохие новости: до Майи Санду была Майя Санду. В 2012 году, когда Санду стала министром образования, в Молдове было 102 тысячи студентов, сегодня — 42 тысячи. Так что у этой проблемы есть имя, и это имя — Майя Санду.