Токаев проводил премьера Малайзии в аэропорту: в Акорде показали подаренный на 71-летие торт (фото)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, завершившего свой официальный визит в Казахстан, сообщается в Telegram-канале Акорды.
В свою очередь Анвар Ибрагим поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и высказал добрые пожелания по случаю его дня рождения.
Сегодня, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 71-й день рождения. В пресс-службе Акорды рассказали, что устраивать какие-то празднества в честь этого глава государства не планирует.