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Токаев проводил премьера Малайзии в аэропорту: в Акорде показали подаренный на 71-летие торт (фото)

Президент Касым-Жомарта Токаев проводил премьер-министра Малайзии в аэропорту Астаны. Зарубежный гость поздравил Токаева с 71-летием, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, завершившего свой официальный визит в Казахстан, сообщается в Telegram-канале Акорды.

В свою очередь Анвар Ибрагим поблагодарил президента Казахстана за теплый прием и высказал добрые пожелания по случаю его дня рождения.

Сегодня, 17 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает 71-й день рождения. В пресс-службе Акорды рассказали, что устраивать какие-то празднества в честь этого глава государства не планирует.