Глава Башкирии рассказал об особенностях проекта «Территория женского счастья».

«Дорогие, милые, любимые наши женщины. Прежде всего, позвольте мне передать слова любви, благодарности, уважения от мужчин Республики Башкортостан. Мы вас, действительно, очень любим и очень вам благодарны». С такими словами сегодня обратился к участницам проходящей в Уфе всероссийской открытой академии «Территория женского счастья» Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Я сегодня благодарю и команду “Территории женского счастья”, и участников этого форума за то, что вы здесь, за то, что у нас есть такой проект замечательный. Этот проект — не про слова, он настоящий, полезный проект, который дает реальную помощь людям. Благодаря ему в 38 муниципалитетах нашей республики прошли региональные форумы. Десятки тысяч женщин нашли своих единомышленников, получили высококвалифицированную помощь при решении сложных жизненных ситуаций. И самое главное, мне кажется, почувствовали себя женщинами. Вот это самое главное.
Я очень благодарен нашему форуму и команде «Территории женского счастья» за особое внимание к тем женщинам нашим, которые нуждаются сегодня в очень большой поддержке и помощи. Это, конечно, жены, дочери, сестры наших военнослужащих. За особое внимание к семьям и матерям погибших наших воинов. За это большое спасибо и низкий поклон. Сегодня вся республика сплотилась вокруг наших воинов и действительно мы должны помочь здесь, в тылу, чтобы жены и матери не чувствовали себя, что их бросили. На это направлена вся энергия управленческой команды Башкортостана и «Территории женского счастья». Спасибо большое за это!
Мы уже не первый раз проводим Всероссийский форум. Он, действительно, становится всероссийским. И я сегодня обращаюсь с благодарностью к тем нашим друзьям, которые приехали со многих регионов. Мне кажется, что это то время, когда нам нужно чаще встречаться, обмениваться какими-то интересными решениями. Да и просто улыбнуться друг другу и помогать друг другу.
Если говорить о нас, мужчинах Башкортостана, часть мужчин воюет, защищает нашу республику и страну. Мы — управленческая команда Башкортостана, хотим сделать так, чтобы жизнь людей и женщин в нашей республике стала лучше. Именно на это направлены все наши усилия, потому что мы хорошо понимаем: когда женщина счастлива, когда ей хорошо, тогда и нам, мужчинам, немножко хорошо. Поэтому мы сейчас всю энергию, которая есть у женщин и у нас, направляем на то, чтобы в Башкортостане была в целом территория женского счастья. И не только в Башкортостане, в целом в нашей великолепной великой стране это была территория женского счастья.
Низкий вам поклон всем. Спасибо большое, что вы у нас есть, что вы самые красивые, любимые, умные и самые-самые", — отметил Радий Хабиров.
Участниц «Территории женского счастья» сегодня концертными номерами порадовали народный артист России Дмитрий Маликов, народный артист Башкортостана Фидан Гафаров и творческие коллективы республики.