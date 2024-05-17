В МО Белоруссии заявили, что обстановка требует более тесной координации армии и властей

Целью встречи, в котором участвуют председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов, военные комиссары регионов является повышение уровня знаний должностных лиц в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствование навыков в действиях с оружием. Участникам мероприятия напомнят об основных тенденциях развития военно-политической обстановки вокруг Белоруссии, ознакомят с порядком применения беспилотных летательных аппаратов и правилами их подавления. Также им продемонстрируют действия отряда народного ополчения по предотвращению и пресечению правонарушений, охране и обороне аэропорта силами территориальной обороны.