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В МО Белоруссии заявили, что обстановка требует более тесной координации армии и властей

МИНСК, 17 мая. /ТАСС/. Военно-политическая обстановка вокруг Белоруссии требует более тесной координации деятельности вооруженных сил и местных органов власти. Об этом в ходе проходящего в Могилеве ежегодной встречи с руководителями белорусских регионов заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

Источник: РИА "Новости"

«Современное развитие военно-политической обстановки в мире и непосредственно вокруг Республики Беларусь требует от нас особого внимания к вопросам обеспечения обороноспособности страны, — приводит его слова пресс-служба белорусского Минобороны. — Эти аспекты обусловливают необходимость более тесной координации совместной деятельности руководителей государственных органов, областей и районов, военных комиссаров и командующих войсками при подготовке к вооруженной защите государства».

Целью встречи, в котором участвуют председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов, военные комиссары регионов является повышение уровня знаний должностных лиц в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствование навыков в действиях с оружием. Участникам мероприятия напомнят об основных тенденциях развития военно-политической обстановки вокруг Белоруссии, ознакомят с порядком применения беспилотных летательных аппаратов и правилами их подавления. Также им продемонстрируют действия отряда народного ополчения по предотвращению и пресечению правонарушений, охране и обороне аэропорта силами территориальной обороны.