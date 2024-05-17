Алиев сел за руль авто, на котором с Лукашенко посещает возрождаемые территории Азербайджана

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев 17 мая, в пятницу, посещают возрождаемые территории Азербайджана. Об этом сообщили в телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что Алиев встретил Лукашенко у трапа самолета в аэропорту города Физули. Президентам показали макеты новых аэропортов. Речь идет про Зангилан и Физули. Сказано, что оба аэропорта были построены в кратчайшие сроки.
«Президенты поехали по маршруту в одной машине. Причем Ильхам Алиев за рулём», — отметили в телеграм-канале.
Лукашенко и Алиев посещают возрождаемые территории Азербайджана 17 мая. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
Отмечается, что президенты Беларуси и Азербайджана проехали по городу, периодически делая остановки. В свою очередь, Алиев рассказал, как именно идет восстановление города Физули.
«Рассказывают о перспективах развития населенного пункта территориях», — сказано в сообщении.