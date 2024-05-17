Узбекистан занимает пятое место по объему внешней торговли с Башкирией

По словам Хабирова, республика плодотворно работает с Узбекистаном. По объему внешней торговли с Башкирией он занимает пятое место. Набирает обороты партнерство в сфере туризма, науки, образования.
Глава республики обсудил с коллегами из Ташкентской области варианты создания технопарков на территории Башкирии. Осенью делегация РБ посетит этот регион.
«Также мы пригласили в Уфу представительные делегации Ферганской и Наманганской областей — планируем предметно обсудить совместные проекты и дорожные карты по дальнейшему взаимодействию».