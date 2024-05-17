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Узбекистан занимает пятое место по объему внешней торговли с Башкирией

Сегодня глава республики Радий Хабиров встретился с хокимом Ташкентской области Узбекистана Зойиром Мирзаевым и заместителем хокима Ферганской области Нуриддином Мамажановым. Об этом он рассказал в соцсетях.

Источник: Соцсети Радия Хабирова

По словам Хабирова, республика плодотворно работает с Узбекистаном. По объему внешней торговли с Башкирией он занимает пятое место. Набирает обороты партнерство в сфере туризма, науки, образования.

Глава республики обсудил с коллегами из Ташкентской области варианты создания технопарков на территории Башкирии. Осенью делегация РБ посетит этот регион.

«Также мы пригласили в Уфу представительные делегации Ферганской и Наманганской областей — планируем предметно обсудить совместные проекты и дорожные карты по дальнейшему взаимодействию».

добавил Радий Хабиров.
экономика